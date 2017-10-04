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موريتانيا: دراسة لتحيين الصرف الصحي بنواذيب


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 4 أكتوبر 2017 - 19:52



موريتانيا: دراسة لتحيين الصرف الصحي بنواذيب
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اطلقت منطقة نواذيب الحرة اليوم الأربعاء ، ورشة تتعلق بالمصادقة على الدراسة الجدوائية لتحيين المخطط التوجيهي للصرف الصحي بمدينة انواذيبو.

وقال رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة محمد ولد الداف خلال الورشة إن "تجهيز مدينة انواذيبو بنظام صرف صحي عصري، يأتي لمواكبة النمو الديمغرافي والعصرنة اللذين تشهدهما المدينة، منذ أن أصبحت منطقة حرة تستقطب المستثمرين في المجال الصناعي والسياحي والصيد.


وأضاف ولد الداف أن الهدف من إنشاء هذا المشروع ، هو التحسين من الوضع البيئي لمدينة انواذيبو، مع الوضع في الحسبان التحديات الكبرى التي يمكن أن تواجهها المدن الكبيرة الشيء الذي تم بموجبه إنشاء قطاع وزاري خاص بالصرف الصحي".


وتشارك في الورشة القطاعات الجهوية ذات الصلة، بهدف تحيين الدراسة الجدوائية للصرف الصحي في نواذيب، بشكل تشاركي مع الأطراف المعنية.



الكلمات المفتاحية : دراسة, صرف صحي, نواذيبو
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