موريتانيا: دعوة لتوحيد خطب الجمعة ضد الرشوة



دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، اليوم الخميس، أئمة مساجد العاصمة نواكشوط إلى توحيد خطبهم ليوم غد الجمعة "تكريسا لخطورة الرشوة دينيا واجتماعيا واقتصاديا".



وطالب ولد أهل داوود الذي كان يتحدث في حفل نظم في نواكشوط تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الأئمة بالمساهمة بقوة فيما سماه المجهود الوطني لمحاربة الرشوة والفساد.



وأكد الوزير أن الرئيس الموريتاني أعلن مبكرا حربا على الفساد والمفسدين، مضيفا أن الجهود التي بذلت في هذا المجال آتت أكلها وحققت نجاحا معتبرا وبدت تجلياتها الإيجابية في مختلف القطاعات الوطنية.



وأضاف ولد أهل داوود أن الحكومة تبذل جهودها كبيرة من أجل القضاء على الفساد انطلاقا من معايير مقننة وفعالة، "حيث تسهر على مضاعفة العطاء وترشيد المال العام، سبيلا إلى قطيعة تامة مع كل مظاهر الفساد والتبذير ورسم حكامة رشيدة قوامها النماء والأمن والاستقرار".



وشكر الوزير الموريتاني العلماء والأئمة على مستوى تجاوبهم الإيجابي مع مقاربة وأهداف قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، "الساعية إلى نشر ثقافة الحكم الرشيد ودعم الوحدة الوطنية ومحاربة فكر التطرف والانحراف ومكافحة المخدرات وآثار الاسترقاق وبث قيم السلم والتعاون والتسامح وذلك بتسخير وتوظيف منابر المساجد والدروس المحظرية وعطاء الزوايا والمعاهد، خدمة لتلك الغايات النبيلة والمرامي البناءة" بحسب تعبير الوزير.

