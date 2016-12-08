موريتانيا: دعوة لتوحيد خطب الجمعة ضد الرشوة

ولد داده يعلن تضامن التكتل مع قناة "المرابطون"‎

موريتانيا: إحالة والي داخلت نواذيبو إلى التقاعد

الوطنية للشغيلة تدعو للتضامن مع "قناة المرابطون"‎

الحكومة الموريتانية تجدد عقدها مع مؤسسة "إينير"

تعيينات في مجلس الوزراء بمؤسسات تعليمية

الطلبة المهندسون يحتجون أمام القصر الرئاسي

الفاو: موريتانيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : موريتانيا: إحالة والي داخلت نواذيبو إلى التقاعد https://t.co/Jg0zI66Vky
الخميس 8 ديسمبر - 19:49
Sahara Media Agency : الوطنية للشغيلة تدعو للتضامن مع "قناة المرابطون" https://t.co/RIk5BwrTgP
الخميس 8 ديسمبر - 19:49
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: دعوة لتوحيد خطب الجمعة ضد الرشوة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 8 ديسمبر 2016 - 20:44



موريتانيا: دعوة لتوحيد خطب الجمعة ضد الرشوة
مواضيع ذات صلة

دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، اليوم الخميس، أئمة مساجد العاصمة نواكشوط إلى توحيد خطبهم ليوم غد الجمعة "تكريسا لخطورة الرشوة دينيا واجتماعيا واقتصاديا".
 
وطالب ولد أهل داوود الذي كان يتحدث في حفل نظم في نواكشوط تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الأئمة بالمساهمة بقوة فيما سماه المجهود الوطني لمحاربة الرشوة والفساد.
 
وأكد الوزير أن الرئيس الموريتاني أعلن مبكرا حربا على الفساد والمفسدين، مضيفا أن الجهود التي بذلت في هذا المجال آتت أكلها وحققت نجاحا معتبرا وبدت تجلياتها الإيجابية في مختلف القطاعات الوطنية.
 
وأضاف ولد أهل داوود أن الحكومة تبذل جهودها كبيرة من أجل القضاء على الفساد انطلاقا من معايير مقننة وفعالة، "حيث تسهر على مضاعفة العطاء وترشيد المال العام، سبيلا إلى قطيعة تامة مع كل مظاهر الفساد والتبذير ورسم حكامة رشيدة قوامها النماء والأمن والاستقرار".
 
وشكر الوزير الموريتاني العلماء والأئمة على مستوى تجاوبهم الإيجابي مع مقاربة وأهداف قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، "الساعية إلى نشر ثقافة الحكم الرشيد ودعم الوحدة الوطنية ومحاربة فكر التطرف والانحراف ومكافحة المخدرات وآثار الاسترقاق وبث قيم السلم والتعاون والتسامح وذلك بتسخير وتوظيف منابر المساجد والدروس المحظرية وعطاء الزوايا والمعاهد، خدمة لتلك الغايات النبيلة والمرامي البناءة" بحسب تعبير الوزير.
 


الكلمات المفتاحية : الجمعة, الرشوة, الفساد, أئمة, خطبة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة