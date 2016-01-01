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موريتانيا: دعوة للتظاهر بالتزامن مع محاكمة المسيء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 14 نونبر 2016 - 22:02



موريتانيا: دعوة للتظاهر بالتزامن مع محاكمة المسيء
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دعا منتدى العلماء والائمة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى التظاهر غدا الاثنين، أمام المحكمة العليا بنواكشوط؛ وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة في استئناف الحكم بالإعدام على ولد امخيطير، كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
 
وكان منتدى العلماء والائمة قد أصدر قبل أيام فتوى ذهب فيها إلى "أنه لا خلاف بين أعلام الأمة أن المسلم البالغ العاقل إذا ارتد عن الإسلام حكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع على رسالتهم ونبوتهم والملائكة الكرام".
 
وتضيف الفتوى أنه "كذلك فيمن عيره أو عابه، فهذا لا خلاف في قتله ولو تاب، فالتوبة لا تدرأ عنه عقوبة القتل فهو قتيل الشريعة الغراء بدون خلاف"، حسب ما جاء في الفتوى.
 
وأوضحت الفتوى أن الاختلاف إنما وقع في عبارات العلماء في وجه قتله؛ فمنهم من قال إنه يقتل حدا ومنهم من قال إنه يقتل ردة، فكلهم متفقون على قتله ولو تاب.
 
وأورد العلماء في الفتوى عددا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء في حكم ساب النبي صلى الله عليه و سلم.
 
وذكّرت فتوى العلماء بأن ما جاء في المادة 306 من القانون الجنائي رقم 162 / 83، من صرف عقوبة القتل عن المرتد إذا تاب لا ينافي ولا يعارض ما ذكروه في فتواهم، لأن المادة المذكورة نفسها نصت على أن الزنديق يقتل ولو تاب، وقد اتفق العلماء كما سبق بيانه على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر زنديقا.
 
وأشارت الفتوى إلى أن المادة 449 من القانون الجنائي رقم 162 / 83 تفيد أن الشريعة الغراء هي المرجع في تفسير وبيان كل غامض من هذا القانون، حسب تعبيرهم
 
وخلص منتدى العلماء والأئمة إلى القول بأنه: ''بناء على ما سلف فإننا نحن منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة نصدر فتوانا بكفر ساب رسول الله صلي الله عليه وسلم والمنقص به ابن امخيطير وزندقته، وبأن الحكم الشرعي في شأنه أن يقتل بدون قبول توبته إن تاب.
 
وختم المنتدى فتواه بدعوة الجهات المختصة إلى السهر على القيام بما يجب في شأن المسيء لرسول الله من الحكم بقتله وتنفيذ ذلك عليه إلى أن تسوى تربة القبر فوقه، امتثالا لأمر الله وتطبيقا لشرع الله وانتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب ما جاء في الفتوى.
 


الكلمات المفتاحية : المسيء, أئمة, تظاهر, علماء, محاكمة


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