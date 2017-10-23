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موريتانيا: دعوى قضائية ضد إحراق القمامة في نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 أكتوبر 2017 - 11:30



موريتانيا: دعوى قضائية ضد إحراق القمامة في نواكشوط
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أعلنت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحراق القمامة في بعض أحياء العاصمة نواكشوط، لما يلحقه الدخان من أضرار بصحة السكان.
 
وكانت عمليات إحراق القمامة في بعض الأحياء قد أزعجت عدداً كبيراً من سكان العاصمة الموريتانية، فيما كانت تلجأ إليها بعض الشركات الخصوصية التي ترتبط بعقود مع مجموعة نواكشوط الحضرية لجمع ونقل القمامة إلى خارج نواكشوط.
 
وقالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إنها تلقت مجموعة من الشكاوى ستجمعها لتقديم شكوى ضد المتورطين في إحراق القمامة، بمساعدة من وصفته بـ"خبراء قانونيين".
 
الجمعية قالت إن المسؤولية الأولى تتحملها مجموعة نواكشوط الحضرية، التي كان من المفترض أن "تتصدى لهذه الحرائق وحظرها في الوسط الحضري وملاحقة المتسببين فيها"، وفق تعبير الجمعية.
 
وتنتشر في الساعات الأولى من الليل وحتى ساعات الفجر، أعمدة الدخان في العديد من أحياء نواكشوط، جراء إضرام النيران في أطنان من القمامة التي تجمعها شركات خصوصية في نقاط خاصة قبل أن تنقلها نحو مركز معالجتها خارج نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : بيئة, دخان, قمامة, مستهلك
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