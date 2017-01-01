موريتانيا: دفاع "ولد غده" يقدم مطالبه للعدالة



التقى لفيف من المحامين المدافعين عن السيناتور الموريتاني المعتقل محمد ولد غده، اليوم الجمعة، مع وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية.



وبحسب مصادر قضائية فقد ناقش المحامون مع الوكيل المسطرة القانونية التي يتم وفقها اعتقال ولد غده والحراسة النظرية المفروضة في حقه.



وطلب لفيف المحامين من وكيل الجمهورية السماح للسيناتور المعتقل بلقاء أفراد أسرته، وفق ما أكدته نفس المصادر.



ويواجه ولد غده اتهامات من طرف النيابة العامة بزعزعة الأمن وتلقي الأموال من الخارج لإثارة الفتنة داخل موريتانيا، وفق بيان رسمي صادر عن النيابة العامة.



وأكد المحامون أنهم لم يتلقوا أي رد من وكيل الجمهورية بخصوص النقاط التي ناقشوها معه، واكتفى بالاستماع لهم.



ويخضع ولد غده للاعتقال منذ فترة بعد أن حضرت فرقة أمنية إلى منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، وسبق لمحاميه الخاص أحد سالم ولد بوحبيني أن التقى به قبل أيام.

