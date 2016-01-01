موريتانيا: دورة برلمانية تبدأ الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل في بلاغ مشترك أعضاء غرفتي البرلمان الموريتاني إلى حضور جلسة افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016 ـ 2017 مساء يوم الاثنين المقبل (14 نوفمبر 2016 ) ..





وجاءت دعوة البرلمانيين لهذه الدورة، تطبيقا لترتيبات المادة 52 من الدستور والمادة 56 من نظام الجمعية الوطنية والمادة 2 من نظام مجلس الشيوخ.





وتأتي هذه الدورة البرلمانية بعد أسابيع من اختتام حوار وطني قاطعته أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، واقر المشاركون فيه بعض التعديلات الدستورية، شملت إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية.

