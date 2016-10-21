موريتانيا: دورة حكومية حول الشراكة بين القطاع العام والخاص





بدأت اليوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة حكومية حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في موريتانيا ، برئاسة الوزير الأول يحي ولد حدمين.







وتهدف الورشة حسب الوكالة الموريتانية للأنباء إلى عرض طريقة جديدة لتمويل الاستثمارالعام في موريتانيا ،التي اصبحت تتوفر على اطار قانوني ومنظم للاستثمار ، وفق القائمين على الورشة .







ويتم دعم الآلية التي ستتم بها الشراكة بين القطاعين من طرف البنك الدولي الذي يتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال.











وشارك في الورشة عدة وزراء من الحكومة بالإضافة إلى وفد من البنك الدولي .

