موريتانيا دولة غير آمنة على الرعايا الأمريكيين



صنفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الثلاثاء موريتانيا من بين الدول غير الآمنة على رعاياها خلال عطل الأعياد ونهاية السنة.



وصنفت الخارجية الأمريكية إلى جانب موريتانيا كلا من السعودية وليبيا والسودان، كدول غير آمنة على رعاياها.



فيما صنفت الوزارة الآمريكية كلا من المغرب، ومصر، وعمان، كدول آمنة ويمكن للمواطنين الآمريكيين تمضية أعياد الميلاد ورأس السنة بها.



وحذّرت وزارة الخارجية الأمريكية سياحها، من السفر إلى الدول الأوروبية، معزية ذلك إلى تنامي حدة التهديدات بتنفيذ هجمات وصفتها بالإرهابية، ومطالبة إياهم بتوخي الحذر، خصوصا في مواسم أعياد واحتفالات رأس السنة.



