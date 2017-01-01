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موريتانيا: ذبح طفل في ظروف غامضة بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 19 ماي 2017 - 12:34



موريتانيا: ذبح طفل في ظروف غامضة بنواكشوط
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عثر اليوم الجمعة في مقاطعة الرياض، جنوبي العاصمة نواكشوط، على جثة طفل (14 عاماً)، وهو قتيل بعد أن تعرض لعملية ذبح بشعة.
 
وقالت مصادر لـ"صحراء ميديا" إن الطفل هو نجل عمدة كرمسين السابق محمد ولد السترة، الملقب دديه، وهو أستاذ سابق وناشط حالي في المجتمع المدني.
 
وعثر على الجثة في منزل العمدة السابق بمقاطعة الرياض، وتشير أصابع الاتهام إلى عامل المنزل الذي كان صحبة الطفل.
 
وقالت مصادر عائلية في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن والدة الطفل ذهبت في عطلة نهاية الأسبوع إلى مدينة كرمسين، وتركت الطفل مع والده الذي يعمل مع منظمات غير حكومية.
 
وأضافت المصادر أن المتهم الأول في القضية يعمل منذ فترة مع الأسرة كعامل منزلي، فيما أشارت هذه المصادر إلى أن العامل "يعاني من اضطرابات نفسية".
 


الكلمات المفتاحية : جريمة, ذبح, قتل
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