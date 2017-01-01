موريتانيا: رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية



أدى رئيس المحكمة العليا الجديد الحسين ولد الناجي، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اليمين القانونية أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.



ودعا ولد عبد العزيز رئيس المحكمة العليا الجديد لأداء اليمين كما وردت في المادة 14 من الأمر القانوني رقم 2007/012 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.



وجاء نص اليمين القانوني على النحو التالي: "أقسم بالله الواحد أن أؤدي مهامي بإخلاص وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة، امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن لا أتخذ أي موقف علني، وأن لا أدلي برأي خاص حول القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم، وأن أتصرف بصفة عامة تصرف قاض نزيه مخلص".



وبعد أداء ولد الناجي اليمين، أعلنه ولد عبد العزيز رئيسا للمحكمة العليا في مأمورية تدوم لخمس سنوات.



وحضر مراسم أداء اليمين، الوزير الأول يحيى ولد حدمين، والنائب محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية، ومحمد الحسن ولد الحاج رئيس مجلس الشيوخ، واسغير ولد امبارك رئيس المجلس الدستوري والقاضي أحمد الحسن ولد محمدو حامد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وسيدنا عالي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، وسيدي محمد ولد محمد الامين المدعي العام لدى المحكمة العليا ومحمد يسلم ولد خالد كاتب ضبط اول لدى المحكمة العليا، وعدد من أعضاء الحكومة.

