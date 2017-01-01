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موريتانيا: رئيس مجلس الشيوخ يجتمع بزملائه المعتصمين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 3 غشت 2017 - 22:15



موريتانيا: رئيس مجلس الشيوخ يجتمع بزملائه المعتصمين
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اجتمع رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني محمد الحسن ولد الحاج، اليوم الخميس، مع زملائه المعتصمين منذ زوال أمس الأربعاء، وأعرب عن تضامنه معهم.
 
وبحسب ما أكدته مصادر "صحراء ميديا" فإن ولد الشيخ ناقش مع الشيوخ المعتصمين الظروف التي يعتصمون فيها، خاصة فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي ومنع الأكل والشرب عنهم والتواصل مع العالم الخارجي.
 
وأضافت نفس المصادر أن ولد الحاج التزم للشيوخ بالتضامن معهم والعمل من أجل تلبية ثلاثة مطالب رئيسية تضمن لهم ابسط مقومات الظروف الطبيعية للاعتصام في مبنى المجلس.
 
ويأتي في مقدمة هذه المطالب الثلاث إرجاع التيار الكهربائي لمبنى مجلس الشيوخ، والسماح بإحضار الوجبات والتواصل مع العالم الخارجي، وأخيراً السماح لهم بإدخال سياراتهم الشخصية إلى مبنى المجلس.
 
وكانت السلطات قد حاصرت مجلس الشيوخ منذ إعلان بعض أعضائه الدخول في اعتصام مفتوح، ومنعت الوصول إليهم كما قطعت الكهرباء والماء عن المبنى.
 


الكلمات المفتاحية : اعتصام, الدستور, الشيوخ
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