فيدل كاسترو.. مات على فراشه رغم 638 محاولة اغتيال

موريتانيا: رئيس مركز تكوين العلماء يفتي بقتل المسيء

مالي: "أنصار الدين" تتبنى تدمير آلية عسكرية فرنسية

مخاوف دولية من تزايد أعداد اللاجئين الماليين بموريتانيا

تكريم الكاتب الموريتاني بدي أبنو في مؤتمر دولي بتركيا

استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة بموريتانيا

موريتانيا: الجيش ينشئ معهدا عاليا للغة الإنجليزية

بالفيديو.. مسيرة في موريتانيا تطالب بإعدام المسيء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : ماذا قال الشيخ الددو عن ولد امخيطير وأسرته.. التفاصيل هنا : https://t.co/h3sJ0N1KJv
السبت 26 نونبر - 14:17
Sahara Media Agency : مالي: أنصار الدين تتبنى تدمير آلية فرنسية https://t.co/xrCPAlpfmD
السبت 26 نونبر - 12:43
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: رئيس مركز تكوين العلماء يفتي بقتل المسيء


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 26 نونبر 2016 - 11:56



موريتانيا: رئيس مركز تكوين العلماء يفتي بقتل المسيء
مواضيع ذات صلة

قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، إن حكم الله في من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو القتل، وذلك في إشارة إلى قضية المسيء التي تشغل الرأي العام الموريتاني منذ ثلاث سنوات.
 
وحذر ولد الددو الذي كان يتحدث في محاضرة مساء أمس الجمعة بنواكشوط، من عقوبة تحميق بالأمة إذا لم يتم تطبيق حكم القتل في المسيء للجناب النبوي.
 
 وأكد ولد الددو أمام مئات الحاضرين للمحاضرة، أن مرتكب الإساءة في حق النبي صلى الله عليه وسلم "مقطوع النسب"، مشيراً إلى أن أسرته لا تتحمل وزره ولا علاقة له بها ولا بمجموعته.
 
وأوضح ولد الددو أن ولد امخيطير، كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمثل أسرته التي تبرأت منه ومن فعلته، مؤكدا أنها عرفت بالصلاح والورع وخرجت علماء.
 
وكان منتدى العلماء والأئمة قد أصدر فتوى تقول بقتل المسيء للجناب النبوي، فيما خرجت مسيرات شعبية في العاصمة نواكشوط تدعو السلطات إلى تنفيذ حكم الإعدام في حق كاتب المقال المسيء.
 
وسبق أن حكمت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو عام 2014 بالإعدام في حق كاتب المقال المسيء، ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ونظرت في توبته، ويوجد الملف هذه الأيام أمام المحكمة العليا التي ستبت فيه يوم 20 ديسمبر المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : الددو, المسيء


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة