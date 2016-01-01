موريتانيا: رئيس مركز تكوين العلماء يفتي بقتل المسيء



قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، إن حكم الله في من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو القتل، وذلك في إشارة إلى قضية المسيء التي تشغل الرأي العام الموريتاني منذ ثلاث سنوات.



وحذر ولد الددو الذي كان يتحدث في محاضرة مساء أمس الجمعة بنواكشوط، من عقوبة تحميق بالأمة إذا لم يتم تطبيق حكم القتل في المسيء للجناب النبوي.



وأكد ولد الددو أمام مئات الحاضرين للمحاضرة، أن مرتكب الإساءة في حق النبي صلى الله عليه وسلم "مقطوع النسب"، مشيراً إلى أن أسرته لا تتحمل وزره ولا علاقة له بها ولا بمجموعته.



وأوضح ولد الددو أن ولد امخيطير، كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمثل أسرته التي تبرأت منه ومن فعلته، مؤكدا أنها عرفت بالصلاح والورع وخرجت علماء.



وكان منتدى العلماء والأئمة قد أصدر فتوى تقول بقتل المسيء للجناب النبوي، فيما خرجت مسيرات شعبية في العاصمة نواكشوط تدعو السلطات إلى تنفيذ حكم الإعدام في حق كاتب المقال المسيء.



وسبق أن حكمت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو عام 2014 بالإعدام في حق كاتب المقال المسيء، ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ونظرت في توبته، ويوجد الملف هذه الأيام أمام المحكمة العليا التي ستبت فيه يوم 20 ديسمبر المقبل.

