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موريتانيا: رفضنا اعتماد مراسل الجزيرة نت لعدم مهنيته


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 19:38



موريتانيا: رفضنا اعتماد مراسل الجزيرة نت لعدم مهنيته
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن حكومة بلاده رفضت اعتماد مراسل الجزيرة نت لأنه لايتوفر على الحد الأدنى من التجرد والمهنية.
 
وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن أي دولة ينبغي أن تراعي في اعتمادها لأي مراسل صحفي مجموعة من المعايير من أبسطها الحد الأدنى من التجرد والمهنية، وعدم الاشتهار بالهجوم الصارخ على الدولة المعتمد فيها.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية أن الوزارة المعنية باعتماد مراسل الجزيرة نت "لاحظت أنه لايتوفر على الحد الادنى من هذه المبادئ والمتطلبات" بحسب تعبير الوزير.


الكلمات المفتاحية : الجزيرة, مراسل, وزير
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