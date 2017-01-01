موريتانيا: رفع دعوى قضائية ضد جهاز الدرك الوطني



رفع محاميان موريتانيان، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد جهاز الدرك الوطني، قدمت لوكيل الجمهورية بمحكمة مدينة روصو، جنوبي موريتانيا.



وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد اتهام عناصر من الدرك في روصو في التورط في عملية تجسس على هواتف عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده.



وكان ولد غده قد تعرض لحادث سير قرب المدينة قبل أشهر، وتمت مصادرة هواتفه، قبل أن تتم عمليات تسريب لمقاطع صوتية يعتقد أنها أخذت من هواتفه.



وسبق أن اتهم ولد غده الأجهزة الأمنية بالتجسس على هواتفه الشخصية، واستغلال حادث السير من أجل تصفية الحسابات السياسية معه، وفق تعبيره.



المحاميان الموريتانيان محمد المامي مولاي اعل والشيخ ولد سيدي محمد، قالا إنهما يتقدمان بهذه الدعوى القضائية من أجل كشف ملابسات ما تعرض له عضو مجلس الشيوخ.



وفي تدوينة كتبها المحامي محمد المامي مولاي اعل على صفحته الشخصية على الفيسبوك، قال إنه يتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن ينتصر الحق والعدل والقانون، بما يحمي حرمة المراسلات والاتصالات وسريتها المكفولة بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية"، وفق تعبيره.



وكانت المقاطع الصوتية التي تم تسريبها قد أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا، بين من ركز على محتواها واعتبرها دليلاً ضد المعارضة، ومن رفضها مبدئياً واعتبرها انتهاكاً لخصوصية مواطن موريتاني محمي بحصانة برلمانية.

