موريتانيا: ساعات قبيل انتهاء إحصاء مُدد مرتين



تعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الثلاثاء (27 يونيو 2017)، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي المحضر للاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية مقترحة من طرف الحكومة.



وشهدت مكاتب الإحصاء في العاصمة نواكشوط خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً في مستوى الإقبال عليها بالمقارنة مع الأيام التي تلت افتتاح الإحصاء، نهاية شهر مايو الماضي.



ولوحظ حضور كبير للفاعلين السياسيين في صفوف الأغلبية الرئاسية الحاكمة، الذين كانوا يجلبون الناخبين في سياراتهم من مختلف أحياء العاصمة للتسجيل على اللائحة الانتخابية.



وتحدثت مصادر لـ"صحراء ميديا" عن استخدام طرق ووسائل متعددة للضغط على الناخبين من أجل التسجيل، من أبرزها العلاقات الشخصية، القرابة والصداقة، قبل استخدام الأموال في بعض الأحياء الشعبية الأكثير فقراً.



من جهة أخرى بدأت الجهات الرسمية مؤخراً حملة واسعة النطاق لحث المواطنين على التسجيل في اللائحة الانتخابية، قادها الولاة والحكام والوجهاء المحليون والمنتخبون.



وأطلقت إذاعة موريتانيا (الحكومية) حملة إعلامية واسعة لآخر أيام الإحصاء، معتمدة على شبكة من المراسلين موزعة في مختلف مناطق البلاد، وذلك لتسليط الضوء على سير العملية وإبرازها كحدث مهم.



وتستضيف الإذاعة في مكاتبها المركزية بنواكشوط عدداً من المسؤولين في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لشرح أهمية عملية الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي.



وكان الإحصاء قد تم التمديد له عدة مرتين، وهو الذين انطلق يوم 18 مايو الماضي على أن يستمر لعشرين يوماً فقط، ولكن اللجنة الانتخابية بررت التمديد بما قالت إنه "مستوى الإقبال الكبير"، فيكما تشير مصادر إلى أن التمديد كان سببه "ضعف الإقبال".



وأعلنت اللجنة قبل أسبوعين أن عدد الذين تم إحصاءهم وصل إلى أكثر من 47 ألف شخص، معلنة أنها قررت التمديد للإحصاء أسبوعين إضافيين.



وعلى الرغم من دعوة المعارضة (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) للتسجيل على اللائحة الانتخابية، إلا أنها تؤكد رفضها للتعديلات الدستورية التي ستعرض في الاستفتاء الشعبي المباشر بحجة أنها "غير توافقية" و"سبق أن أسقطها مجلس الشيوخ".

