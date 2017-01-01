موريتانيا: سحب "التعليم الابتدائي" من القطاع الخاص

قانون السير الجديد ينعش أسواق بيع قطع الغيار

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية و الدولية

موريتانيا: آراء السائقين حول توقفهم عن الإضراب

مقتل عشرات المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى

نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من مواطن إلى الرئيس

ولد عبد العزيز يأمر بإلغاء "محاشر" السيارات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : توقفت الاحتجاجات وتباينت آراء أصحاب سيارات الأجرة https://t.co/T2yS39YVm1
الاربعاء 3 ماي - 13:24
Sahara Media Agency : #موريتانيا : هكذا أنعش قانون السير الجديد أسواق قطع الغيار مصائب قوم عند قوم فوائد 😀 https://t.co/EXuOS4QOON
الاربعاء 3 ماي - 13:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: سحب "التعليم الابتدائي" من القطاع الخاص


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 3 ماي 2017 - 11:40



موريتانيا: سحب "التعليم الابتدائي" من القطاع الخاص
مواضيع ذات صلة

قررت الحكومة الموريتانية تفعيل قانون إلزامية توحيد المناهج التربوية في التعليم الابتدائي، وذلك من خلال سحب رخص فتح الابتدائيات من القطاع الخاص واحتكاره من طرف وزارة التهذيب الوطني.
 
وتم الإعلان عن القرار الجديد في اجتماع عقده وزير التهذيب الوطني مع مدراء التعليم الجهوي، قال فيه إن الحكومة قررت تفعيل قانون توحيد المناهج في التعليم الابتدائي وسحب رخص فتح المدارس الابتدائية من جميع المدارس الحرة.
 
وتحدث الوزير في اجتماعه مع المدراء الجهويين عن "فوضى عارمة" يعيشها التعليم الابتدائي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يفرض القانون الموريتاني أن تكون السنة الأولى من الابتدائية باللغة العربية فإن هنالك مدارس خاصة تدرسها بلغات مختلفة.
 
وأشار الوزير إلى أن المناهج الابتدائية أصبحت تختلف حسب رغبة وكيل التلميذ في مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أن اختلاف المناهج التربوية في المراحل التعليمية الأولى "يمنع وجود أي تواصل بين الأطفال في هذه المرحلة"، وفق تعبيره.
 
وأكد الوزير أن الحكومة قررت ابتداء من السنة الدراسية المقبلة (2017-2018) أن تسحب رخص فتح مدارس ابتدائية من جميع المدارس الخاصة، وأن يتم توجيه التلاميذ إلى مدارس عمومية.
 
وسأل الوزير المدراء الجهويين إن كانوا جاهزين للتكيف مع القرار الجديد الذي اتخذته السلطات، ولكنهم ردوا عليه بأن هنالك مشاكل لوجستية وفنية تجب تسويتها قبل الشروع في تطبيق القرار.
 
وطرح المدراء الجهويين للتعليم جملة من الصعوبات تتمثل في ضرورة وجود عدد كبير من المدارس الابتدائية، وتوفير طاقم تعليمي كبير، حتى تتمكن الدولة من استيعاب عشرات آلاف التلاميذ الذين كانوا يدرسون في مدارس خاصة.
 
وكان مطلب توحيد التعليم الابتدائي ومنعه على الخصوصيين أحد أبرز المطالب التي رفعها الحقوقيون المشاركون في مسيرة ميثاق الحراطين يوم السبت الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : الحكومة, تعليم, قانون
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة