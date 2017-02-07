موريتانيا: سرقة كميات من ذهب المنقبين





أفادت مصادر ل"صحراء ميديا" أنه تمت سرقة كميات كبيرة من الذهب الخام من طرف مجهولين من منطقة التنقيب في" تنومر" بالمنطقة العسكرية المحظورة.







وقال أحد المنقبين الذين نقلهم الجيش مؤخرا إلى افديرك من نفس المنطقة إن مجهولين استخدموا سيارات رباعية الدفع لسرقة كمية كبيرة من الذهب كان قد استخرجها المنقبون قبل ترحيل الجيش لهم إلى افديرك.







وعمد المنقبون إلى إخفاء الذهب الخام قبل تصفيته في خنشات عند وصول الجيش لإعتقالهم، وعند رجوعهم اكتشفوا أنه تمت سرقة كميات كبيرة منه .











وعاد عدد من المنقبين للعمل في المنطقة العسكرية المحظورة التى تبعد 500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة ازويرات ، وسبق للجيش أن اعتقل العددي منهم في مطاردات أدت إلى مقتل أحد المنقبين .





