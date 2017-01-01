موريتانيا: سكان "عرفات" يطالبون بحل مشاكل المقاطعة

عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات

موريتانيا توقع على اتفاقيات تعاون مع قطر فى مجال الرياضة

خطان أحمران يقسمان الموريتانيين عند أعتاب الكعبة

بالفيديو.. الأطباء الأخصائيون يجددون مطالبهم

موريتانيا: أمطار متفرقة في ست ولايات داخل البلاد

بالفيديو.. اتفاق سعودي-موريتاني بقيمة 135 مليون دولار

اتفاقيات ب49 مليار أوقية بين موريتانيا والصندوق السعودي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يزور-مقر-وكالة-الوثائق-المؤمنة… https://t.co/OUuRXLef50
الثلاثاء 29 غشت - 13:12
Sahara Media Agency : عزيز يزور مقر وكالة الوثائق المؤمنة بعرفات https://t.co/Uzl0C2GwdB
الثلاثاء 29 غشت - 13:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: سكان "عرفات" يطالبون بحل مشاكل المقاطعة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 29 غشت 2017 - 16:43



موريتانيا: سكان "عرفات" يطالبون بحل مشاكل المقاطعة
مواضيع ذات صلة
 
طالب عدد من سكان مقاطعة عرفات بالعاصمة الموريتانية انواكشوط اليوم الثلاثاء رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بوضع حد لما سموه "مشاكل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي ، والزراعة والإسكان والعمران، وتنظيم الأسواق ومشاكل التأهيل الحضري".
 
وقال السكان خلال لقاء مع ولد عبد العزيز إن مقاطعة عرفات تعاني من مجموعة من المشاكل تتعلق بقطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والإسكان والعمران، ومشاكل التأهيل الحضري.
 
وطالب المواطنون بتحسين التغطية الصحية في بعض مراكز مقاطعة عرفات، وتهيئتها لاستقبال المرضى في جميع الأوقات، وفتح مدارس جديدة بالمقاطعة، ومد شبكتي المياه والكهرباء "لتشمل بعض الأحياء البعيدة من مركز المقاطعة".
 
وزار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم مقاطعة عرفات بالعاصمة انواكشوط، وتفقد خلال زيارته للمقاطعة عددا من المؤسسات العمومية.


الكلمات المفتاحية : الرئيس, عرفات, مشاكل
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة