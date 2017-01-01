موريتانيا: سكان "عرفات" يطالبون بحل مشاكل المقاطعة

طالب عدد من سكان مقاطعة عرفات بالعاصمة الموريتانية انواكشوط اليوم الثلاثاء رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بوضع حد لما سموه "مشاكل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي ، والزراعة والإسكان والعمران، وتنظيم الأسواق ومشاكل التأهيل الحضري".



وقال السكان خلال لقاء مع ولد عبد العزيز إن مقاطعة عرفات تعاني من مجموعة من المشاكل تتعلق بقطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والإسكان والعمران، ومشاكل التأهيل الحضري.

وطالب المواطنون بتحسين التغطية الصحية في بعض مراكز مقاطعة عرفات، وتهيئتها لاستقبال المرضى في جميع الأوقات، وفتح مدارس جديدة بالمقاطعة، ومد شبكتي المياه والكهرباء "لتشمل بعض الأحياء البعيدة من مركز المقاطعة".

وزار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم مقاطعة عرفات بالعاصمة انواكشوط، وتفقد خلال زيارته للمقاطعة عددا من المؤسسات العمومية.