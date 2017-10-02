موريتانيا.. سنة دراسية جديدة ومعوقات قديمة



فتحت المدارس في موريتانيا، صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام التلاميذ في مستهل سنة دراسية جديدة، تشهد الكثير من المعوقات أغلبها من ناحية البنية التحتية، التي تشهد الكثير من النواقص رغم الجهود التي تؤكد السلطات الموريتانية أنها بذلتها في السنوات الأخيرة لتحسين الوضعية.



وتأتي هذه السنة الجديدة في ظل معوقات ومشاكل قديمة ولكنها متجددة مع كل عام، فالبنية التحتية تعاني العديد من المشاكل، لعل أبرزها اكتظاظ المدارس، بسبب عدم توفير الفصول الكافية لاستيعابهم في بعض المناطق، وبخاصة في مناطق الريف.



وتعيش معظم المدارس الموريتانية وفقا للنقابات التعليمية عجزا بينا في التجهيزات والبنية الأساسية المدرسية، ولا يحصل التلاميذ على الكتب المدرسية إلا بنسبة تقل عن خمسين في المائة، رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في مجال توفير الكتاب المدرسي، بل وتوزيعه على التلاميذ الأكثر فقرا بشكل مجاني.



بعض المدارس تعيش حالة سيئة تمنع التلاميذ من ارتيادها، ففي بعض احياء العاصمة نواكشوط مثلا أدي تسرب المياه الجوفية والملوحة إلى القضاء على بعضها، فيما تشهد مناطق في الداخل الموريتاني وجود فصل واحد يحوي تلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة، فضلا عن النقص الحاد في الادوات المدرسية كالطباشير والمقاعد، وغير من ذلك من اللوازم التي لا غنى للمدارس عنها.