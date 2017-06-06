موريتانيا: "سنيم" تستدعي عمالاً مفصولين لتعيدهم



استدعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، اليوم الثلاثاء، ثمانية عمال مفصولين من أجل توقيع عقد جديد يعيدهم إلى عملهم.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في مدينة ازويرات، إن استدعاء العمال من طرف الشركة يأتي تطبيقا لبنود اتفاق تم التوصل إليه قبل أيام مع مناديب العمال.



ويقضي هذا الاتفاق الجديد بإعادة تسعة عمال سبق فصلهم من الشركة لأسباب مختلفة، من ضمنهم عمال مفصولون خلال إضراب 2014.



وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر من داخل الشركة أن "هذه الإجراءات جاءت لتدشين مرحلة جديدة من الثقة بين المناديب والشركة".



وأشارت نفس المصادر إلى أن الشركة لم تعثر بعدُ على العامل التاسع.



وسبق للشركة أن فصلت العمال التسعة لأسباب عديدة، من ضمنها التخلف عن الحضور لمكان العمل في الوقت المحدد، أو لأسباب أخرى.

