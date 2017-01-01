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موريتانيا: سيارات معفية من قانون السير الجديد


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 9 ماي 2017 - 13:07



موريتانيا: سيارات معفية من قانون السير الجديد
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قال مدير السلامة الطرقية في وزارة التجهيز والنقل الموريتانية محمد ولد محفوظ إن سيارات "تودروا" لن تتضرر من تطبيق قانون السير الجديد، خاصة في الجانب المتعلق بالإنارة.
 
وأوضح المدير في تصريح لقناة "الموريتانية" أن النقابات المعنية بهذه السيارات اتصلت بالوزارة وهنالك مفاوضات من أجل التوصل لحل يضمن استمرار عمل هذه السيارات في ظل القانون الجديد.
 
وتعد سيارات "تودروا" واحدة من أقدم أنواع سيارات الأجرة في نواكشوط، وهي عبارة عن سيارات متهالكة تسلك خطوطاً معروفة بين بعض مقاطعات العاصمة، ولديها جمهور محدد من الزبائن أغلبه من عمال المنازل وأصحاب الحوانيت.
 
وقال المدير إن الهدف من قانون السير الجديد والمخالفة المتعلقة بالأضواء هو حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وليس قطع أرزاقهم.
 
وأشار إلى أن سيارات "تودروا" لن يتضرروا من هذه المخالفة ما داموا يسلكون نفس الخطوط المحددة لهم، وأن هنالك مفاوضات ستفضي إلى آلية تضمن إنارة هذه السيارات.
 
وكان قانون السير الجديد قد أثار انتقادات واسعة في الشارع الموريتاني، وتسبب في إضراب سيارات الأجرة وموجة عنف قوية في بعض أحياء العاصمة.
 


الكلمات المفتاحية : حكومة, قانون السير, نقل
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