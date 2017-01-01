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موريتانيا: شباب الموالاة يحتفل بتعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 9 غشت 2017 - 19:14



موريتانيا: شباب الموالاة يحتفل بتعديل الدستور
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احتفل شباب الموالاة مساء اليوم الاربعاء، في قصر المؤتمرات في نواكشوط، بإجازة الشعب الموريتاني للتعديلات الدستورية، خلال استفتاء الخامس اغسطس.


الحفل المنظم من قبل المنسقيات الشبابية الداعمة للرئيس الموريتاني، شهد حضور بعض الوزاء فى الحكومة الموريتانية، شخصيات سياسية من وعدد من قيادات الاغلبية الرئاسية.


وخلال الحفل اشادت التيارات والمبادرات والمنسقيات الشبابية المشاركة في حملة التعديلات الدستورية، بالجهود اللتى بذلها الجميع خلال حملة تعديلات الدستور، متعهدين بمواصلة "العمل الجاد" من أجل الاصلاح.


وعبر شباب الموالاة في بيان وزعوه خلال الحفل، بـ"وضع كافة جهودها في سبيل استمرار مسيرة الاصلاح"، رافضين ما قالوا إنه "إعادة انتاج الماضي" من خلال التصدي لمن يسعي لعرقلة هذا المسار".


مأضاف البيان أن " نجاح الاستفتاء الدستوري أكد تمسك الشعب الموريتاني، بالاصلاحات التي لامست مختلف جوانب الحياة"


وكان الموريتانيون قد أجازوا خلال استفتاء نظم يوم الخامس من اغسطس الجاري، بعض التعديلات على الدستوري، تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ "الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني"، وتعديل العلم الوطني، ودمج بعض المؤسسات.



الكلمات المفتاحية : تغييرات, دستور, شباب الموالاة
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