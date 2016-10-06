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موريتانيا : شجار داخل إحدى جلسات الحوار السياسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 6 أكتوبر 2016 - 12:24



موريتانيا : شجار داخل إحدى جلسات الحوار السياسي
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شهدت إحدى قاعات قصر المؤتمرات بنواكشوط اليوم الخميس شجارا  بالأيدى بين أحد أنصار الأغلبية، ومناضل ينتمى لحزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، على خلفية اتهام زعيم حزب الوئام بيجل ولد حميد  و الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع بالتزوير.

وحسب مراسل "صحراء ميديا " في القصر فان المدعو طارق ولد نوح  هاجم رئيس حزب الوئام و اتهمه بالتزوير ،  خلال ورشة الاشكاليات الانتخابية و السياسية مما دفع بأحد مناصري الأخير إلى رميه بقنينة مياه، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفك الشجار.

وعرف ولد نوح داخل الورشات بعد مطالبته خلال إحدى الجلسات الماضية ، بتتويج الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ملكا ، و منحه كافة الصلاحيات لذلك ، مما دفع بشخصيات حاضرة إلى مطالبته بسحب كلمته و التراجع عنها ، ولقيت مطالبه زخما على مواقع التواصل الإجتماعي .
 


الكلمات المفتاحية : الحوار, بيجل, حزب الوئام, شجار


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