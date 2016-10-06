موريتانيا : شجار داخل إحدى جلسات الحوار السياسي



شهدت إحدى قاعات قصر المؤتمرات بنواكشوط اليوم الخميس شجارا بالأيدى بين أحد أنصار الأغلبية، ومناضل ينتمى لحزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، على خلفية اتهام زعيم حزب الوئام بيجل ولد حميد و الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع بالتزوير.



وحسب مراسل "صحراء ميديا " في القصر فان المدعو طارق ولد نوح هاجم رئيس حزب الوئام و اتهمه بالتزوير ، خلال ورشة الاشكاليات الانتخابية و السياسية مما دفع بأحد مناصري الأخير إلى رميه بقنينة مياه، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفك الشجار.



وعرف ولد نوح داخل الورشات بعد مطالبته خلال إحدى الجلسات الماضية ، بتتويج الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ملكا ، و منحه كافة الصلاحيات لذلك ، مما دفع بشخصيات حاضرة إلى مطالبته بسحب كلمته و التراجع عنها ، ولقيت مطالبه زخما على مواقع التواصل الإجتماعي .

