موريتانيا: شركة "شنقيتيل" تحتفل بعشريتها الأولى



احتفلت الشركة الموريتانية-السودانية للاتصالات (شنقيتيل)، بمرور عشر سنوات على انطلاق خدماتها التجارية في موريتانيا، وذلك في يوم 23 أغسطس من عام 2007.



وقالت الشركة في بيان رسمي إنها "خلال هذه العشرية جسدت نموذجاً للشراكة الناجحة بين موريتانيا والسودان، وعملت بكل دأب ونشاط على تطوير وتوسيع البنى التحتية وخدمات الاتصالات وتقليل تكلفتها وتقريبها من الساكنة".



وأضافت في بيانها الموقع من طرف رئيس مجموعة (سوداتيل) المهندس طارق حمزة زين العابدين، أنها "ساهمت بشكل فاعل في تنمية المجتمع وخدمته من خلال جملة من البرامج والنشاطات المستمرة تهدف إلى مساعدة ودعم مختلف المجالات المجتمعية مثل: التعليم، الصحة، الثقافة والفئات الفقيرة".



وأكدت التزامها "بالاستمرار في هذا النهج بوتيرة أسرع في قابل الأيام، لقناعتنا بدور قطاع الاتصالات في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين حياة الناس وتوفير بيئة مناسبة لنمو وتطوير الأعمال"، وفق تعبير الشركة.



وخلصت الشركة إلى القول إنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعشرية شنقيتل يتقدم لكم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشنقيتل وموظفيها بأحر التهاني وأخلص الأمنيات، وكل عام وأنتم بخير وشنقيتل أكثر مما تتخيل".

