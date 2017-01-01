أطباء جدد يطالبون بالاكتتاب أمام القصر الرئاسي

موريتانيا: شركة "شنقيتيل" تحتفل بعشريتها الأولى

موريتانيا: الدرك يحول "ولد خيار" إلى مدرسة روصو

المقدرات المعدنية في موريتانيا تجاوزت 900 مؤشر‎

موريتانيا: لجنة الأهلة تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

حكومة موريتانيا تناقش أمن المصطافين على الشواطئ

موريتانيا: مشروع قانون يصف العلم الوطني الجديد

موريتانيا الشيوخ يصفون اعتقال ولد غدة "بالاختطاف"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : 60 طبيباً يطلبون الاكتتاب https://t.co/EtCaZV5pGk
الجمعة 25 غشت - 00:47
Sahara Media Agency : 10 سنوات من التعاون الموريتاني السوداني https://t.co/fYPG5DjKmz
الجمعة 25 غشت - 00:34
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: شركة "شنقيتيل" تحتفل بعشريتها الأولى


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 غشت 2017 - 22:29



موريتانيا: شركة "شنقيتيل" تحتفل بعشريتها الأولى
مواضيع ذات صلة

احتفلت الشركة الموريتانية-السودانية للاتصالات (شنقيتيل)، بمرور عشر سنوات على انطلاق خدماتها التجارية في موريتانيا، وذلك في يوم 23 أغسطس من عام 2007.
 
وقالت الشركة في بيان رسمي إنها "خلال هذه العشرية جسدت نموذجاً للشراكة الناجحة بين موريتانيا والسودان، وعملت بكل دأب ونشاط على تطوير وتوسيع البنى التحتية وخدمات الاتصالات وتقليل تكلفتها وتقريبها من الساكنة".
 
وأضافت في بيانها الموقع من طرف رئيس مجموعة (سوداتيل) المهندس طارق حمزة زين العابدين، أنها "ساهمت بشكل فاعل في تنمية المجتمع وخدمته من خلال جملة من البرامج والنشاطات المستمرة تهدف إلى مساعدة ودعم مختلف المجالات المجتمعية مثل: التعليم، الصحة، الثقافة والفئات الفقيرة".
 
وأكدت التزامها "بالاستمرار في هذا النهج بوتيرة أسرع في قابل الأيام، لقناعتنا بدور قطاع الاتصالات في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين حياة الناس وتوفير بيئة مناسبة لنمو وتطوير الأعمال"، وفق تعبير الشركة.
 
وخلصت الشركة إلى القول إنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعشرية شنقيتل يتقدم لكم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشنقيتل وموظفيها بأحر التهاني وأخلص الأمنيات، وكل عام وأنتم بخير وشنقيتل أكثر مما تتخيل".
 


الكلمات المفتاحية : اتصالات, السودان, شنقيتيل
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة