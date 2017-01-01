موريتانيا: شيوخ يكشفون "صفقات التراضي" التى عقدتها الحكومة





اتهم أعضاء من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني، اليوم الخميس الحكومة بعقد صفقات التراضي ، وبطريقة مشبوهة ، بعد تجاهل الحكومة لأسئلتهم عدة مرات ، ورفض التعاطي معها.



وقال الشيوخ فى مؤتمر صحفي عقدوه إنهم سيبينون للمواطنين سير العمل الذي تقوم به الحكومة ، بعد أن تمت عرقلة عملهم البرلماني ، الذى يفرض عليهم ، "رقابة سير أعمال الحكومة".



وتم فى بداية المؤتمر عرض فيديو يتحدث فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، بمدينة انواذيبو 2012 عن رخص التراضي ، حيث صرح أنه لا توجد أي رخصة تراضي منذ توليه للحكم .



وأكد شيخ مقاطعة تجكجة محمد المصفى ولد أحمد سيدات أن العمل البرلماني شبه مفقود ما سبب التسيب في التسيير بدون مراقبة ولا متابعة، وفي الفترة الأخيرة نتيجة الخلافات بين الحكومة والشيوخ استطاعوا إنشاء هيئة لرقابة اعمال الحكومة، وفق تعبيره.



وأوضح ولد أحمد سيدات أن الرئيس الموريتاني شخص صفقات التراضي على أنها فساد ثم عاد بعد ذلك وأشاعها وضيع من خلالها الكثير من أموال الدولة، على حد تعبيره.



وأكد أنهم حصلوا على الكثير من المعلومات حول صفقات التراضي، وسيكشفون من خلال تقرير حول هذه الصفقات في القريب العاجل.



وأشار عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة إلى أن لجنة التحقيق في اجتماعها الأول شخصت القطاعات التي سيشملها التحقيق، وهي وزارة الطاقة وزارة النقل من خلال المطار , و الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" لأنها تقوم بصفقات التراضي مع الصينيين، على حد تعبيره.



وأضاف السناتور أن وزارة المياه وزارة الزراعة بالاضافة إلى صفقات تم خلالها تحويل مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة في عملية احتيال من بينها صفقة شركة الطائرات ًصفقة التجسس وهذه الصفقات غير قانونية، وفق تعبيره.



وقال إن الشركة الوطنية لصيانة الطرق تعتبر بؤرة لصفقات التراضي من خلال المعدات والأجهزة ,ومن بين الصفقات المشبوهة صفقة المطار ، حيث طلبوا من وزير النقل إحضار ملف حول صفقة المطار وامتنع، بالاضافة إلى 15 مليار تم أخذها من شركة اسنيم لبناء المسجد الجديد ، على حد تعبيره.



وأضاف أنه شركة "استام" المغربية جاء بها متنفذون من القصر وأصبحت تقوم بإصلاح الهكتار ب3ملايين و500 أوقية بعد أن كان الهكتار الواحد يتم استصلاحه بسبع مائة ألف فقط ومدير الشركة أكد أنه يعطى ثلاثين في المائة لجهات عليا.



وأوضح أنهم طلبوا من شركة المياه تفاصيل صفقات تم توقيعها سنوات 2013، 2014، 2015، و امتنع الوزير من إرسال الصفقات لأنهم "صفقات فاسدة" ، على حد تعبيره.



وأكد السناتور ولد غده أن شركة "اسنيم " شهدت فى عهد المدير السابق محمد عبد الله ولد أوادعة توقيع عدة صفقات بالتراضي مع شركات صينية معروفة بالشبهة

من بين هذه الصفقات شراء زيت غير صالح للسكة ، وفق تعبيره.



وأوضح أن هذه الملفات سرية لكن الحكومة امتنعت من التعامل معهم ، كهيئة تشريعية ، وهو بدورهم سيطلعون الرأي العام على جميع ما يجري من صفقات مشبوهة في البلاد.



وأشار إلى أنهم فى زمن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله شكلوا لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ وكانت الحكومة تتفاعل معهم بكل أريحية، وفق تعبير السناتور.