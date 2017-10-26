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موريتانيا: صحفيون يحتجون على أوضاع الإعلام الخاص


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 26 أكتوبر 2017 - 17:19



موريتانيا: صحفيون يحتجون على أوضاع الإعلام الخاص
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نظم عدد من الصحفيين الموريتانيين، اليوم الخميس، وقفة أمام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بنواكشوط، للتنديد بأوضاع الصحافة الخاصة في موريتانيا، والمطالبة بعقود عمل، وتأمين صحي لكافة الصحفيين العاملين في القنوات والإذاعات الخاصة التي تم توقيف بثها مؤخراً من طرف شركة البث.
 
وقال محمد ولد الدده، أحد الصحفيين المحتجين، إن العاملين في المجال السمعي البصري يسعون من خلال هذه الوقفة إلى تلبية جملة من المطالب يرونها ضرورية.
 
وأشار إلى أن من بين هذه المطالب "توقيع عقود عمل مع كافة العاملين في القنوات والإذاعات الخاصة، وتوفير ضمان صحي.
 
وأضاف: ""نطالب الدولة بالضغط على المؤسسات الخصوصية حتى تطبق دفاتر الالتزام التي وقعتها مع الهابا"، في إشارة إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
 
وأضاف ولد ادد في تصريح لـ"صحراء ميديا" أن منظمي الوقفة يطالبون بالإفراج عن قانون الإشهار، ودعم صندوق الصحافة، "لأنه بشكله الحالي لا يلبي حاجيات الصحافة".
 
وكانت شركة البث الإذاعي والتلفزي قطعت الثلاثاء الماضي بث جميع القنوات الخاصة بسبب تأخر في دفع مستحقات مالية لصالح شركة البث.
 


الكلمات المفتاحية : إعلام, احتجاج, صحافة
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