موريتانيا: صراخ في وجه الرئيس وأحذية نحو رأس الوزير

ينشط وزير الاقتصاد المالية في حملة تغيير الدستور التي تقوم بها السلطات الموريتانية حاليا، إذ تم اختياره من طرف الرئيس منسقاً لهذه الحملة في العاصمة نواكشوط، وظهر الوزير في العديد من المهرجانات داعيا إلى التصويت على هذه التعديلات.



ولكن الاحتجاجات لم تتوقف عند وزير الاقتصاد والمالية، ففي مدينة تجكجة، وسط موريتانيا، أوقف الأمن لساعات شابا حاول الاقتراب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز هاتفا ضده وضد سياساته.



وقال الشاب الذي أوقف لدى الأمن إنه وجد نفسه في مواجهة رئيس الجمهورية، وبدأ في الهتاف ضد الرئيس مرددا كلمة "ارحل"، وسرد الشاب القصة كاملة بداية من دخوله ساحة المهرجان حتى إطلاق سراحه.



وفي وصفه لما جرى قال: "دفعت من كان أمامي شرطيا أم مدنيا، دفعته لا أبالي، ويبقى بيني والأخير (الرئيس) أقداما معدودة.. نظر إلي وأنا أصرخ إرحل.. بعدها أطبقت علي الأيادي".