موريتانيا: صراخ في وجه الرئيس وأحذية نحو رأس الوزير

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السبت 29 يوليوز - 00:52
Sahara Media Agency : قذف وزير الاقتصاد والمالية بالحذاء !! https://t.co/AwVvg4vvwg
السبت 29 يوليوز - 00:44
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موريتانيا: صراخ في وجه الرئيس وأحذية نحو رأس الوزير


خاص - صحراء ميديا
السبت 29 يوليوز 2017 - 09:52



موريتانيا: صراخ في وجه الرئيس وأحذية نحو رأس الوزير
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تصاعدت وتيرة احتجاجات يقوم بها شبان معارضون للتعديلات الدستورية ضد مسؤولين موريتانيين، شملت الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء البارزين في الحملة الدعائية لتعديل الدستور، وأخذت هذه الاحتجاجات عدة أشكال، منها الهتاف واقتحام المهرجانات، وحتى رمي الأحذية في وجوه المسؤولين.
 
آخر هذه الأحداث، اقتحام شباب معارضين مساء أمس (الجمعة) حشدا جماهيريا أقيم دعما للتعديلات الدستورية في مقاطعة تفرغ زينة، وقام أحد الشبان برمي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي بنعاله، وذلك قبل أن توقفه الشرطة، حسب ما ذكر شهود عيان لـ"صحراء ميديا".
 
وفي نفس الإطار تداول ناشطون في الحراك ضد التعديلات الدستورية مقطعا مصورا لاحتجاجات قالوا إنها ضد ولد أجاي، وظهر في المقطع شبان يصفون وزير الاقتصاد والمالية بوزير التجويع، وصفُ بدأ في وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح شائعاً في أوساط الموريتانيين لانتقاد سياسات الوزير.

ينشط وزير الاقتصاد المالية في حملة تغيير الدستور التي تقوم بها السلطات الموريتانية حاليا، إذ تم اختياره من طرف الرئيس منسقاً لهذه الحملة في العاصمة نواكشوط، وظهر الوزير في العديد من المهرجانات داعيا إلى التصويت على هذه التعديلات.
 
ولكن الاحتجاجات لم تتوقف عند وزير الاقتصاد والمالية، ففي مدينة تجكجة، وسط موريتانيا، أوقف الأمن لساعات شابا حاول الاقتراب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز هاتفا ضده وضد سياساته.
 
وقال الشاب الذي أوقف لدى الأمن إنه وجد نفسه في مواجهة رئيس الجمهورية، وبدأ في الهتاف ضد الرئيس مرددا كلمة "ارحل"، وسرد الشاب القصة كاملة بداية من دخوله ساحة المهرجان حتى إطلاق سراحه.
 
وفي وصفه لما جرى قال: "دفعت من كان أمامي شرطيا أم مدنيا، دفعته لا أبالي، ويبقى بيني والأخير (الرئيس) أقداما معدودة.. نظر إلي وأنا أصرخ إرحل.. بعدها أطبقت علي الأيادي".

موريتانيا: صراخ في وجه الرئيس وأحذية نحو رأس الوزير
وينقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا النوع من الحوادث، ففيما يعتبرها البعض احتجاجا غير مقبول وعملا مخلا بالأمن، يعتبرها البعض الآخر شجاعة ونضالا بطوليا.
 
وعادة ما يفرج الأمن عن هؤلاء الشبان بعد ساعات أو يوم واحد، باستثناء حالة الشاب الشيخ باي ولد الشيخ محمد الذي رمى وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة بحذاء، وحكم عليه بالسجن وقضى فيه عدة أشهر، بعد أن تمت إدانته بالاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء وظيفته، وهي التهمة التي قد لا تتوفر في حالة المعتدي على ولد أجاي.
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, الدستور, المعارضة
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