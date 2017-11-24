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موريتانيا: ضحية فيديو التعرية يعود ليقول: الفيديو مفبرك


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 24 نونبر 2017 - 11:16



موريتانيا: ضحية فيديو التعرية يعود ليقول: الفيديو مفبرك

قال الشاب الموريتاني سيدى أحمد ولد اركيبي إن الفيديو الذى أظهر عناصر من الأمن يجردون شابا من ثيابه مفبرك ومزور.

 وكان الشاب ذاته قد ظهر الأسبوع الماضي فى فيديو يؤكد فيه تعرية الأمن له، أثناء مشاركته فى احتجاجات لحراك النصرة.

وظهر ولد اركيبي فى الفيديو الجديد المنشور على فايسبوك ليل الخميس/ الجمعة إلى جانب والدته، التى صفت القضية التى انتشرت فى وسائل الاعلام بالمفبركة، منددة بالحادث.

 


وكان فيديو يوثق واقعة تجريد الشاب من ثيابه قد انتشر على صفحات الموريتانيين على الفيس بوك، وأثار جدلاً واسعاً بين مكذب للفيديو ومؤكد له.

وفند وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله أمس الخميس فى مؤتمر صحافي، وقال إن الحكومة تجرى تحقيقا فى الحادثة، مشيرا إلى أنها مفبركة.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, النصرة
 
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