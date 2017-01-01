موريتانيا ضمن فريق عربي لتنفيذ قرارات تتعلق بالإرهاب





شكلت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء فريق عمل لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة المتعلق بالإرهاب، يضم: موريتانيا، الأردن، السعودية، الكويت وفلسطين بالإضافة إلى مصر التي ترأس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية.





وندد الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب المعني بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن الإرهاب، بكافة العمليات "الإرهابية" التي شهدتها بعض الدول العربية والأوروبية، مشددا على ضرورة تضافر جهود شعوب العالم وحكوماته وهيئاته لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وعلى أسبابه".





واستنكر كبار المسؤولين العرب، في توصياتهم الصادرة عن اجتماعهم اليوم بمقر الجامعة العربية "الأحداث الإرهابية التي تقع في أي من بقاع العالم، وأخره ما حدث في برشلونة ومارسيليا وفنلندا"، مؤكدين أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، "وأنه سيظل دائما أكثر الجرائم وحشية ضد الإنسانية والتي تتطلب تضافر جهود شعوب العالم كافة وحكوماته وهيئاته لمكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه" بحسب تعبيرهم.

