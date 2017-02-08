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موريتانيا: طلاب يدعون لمراجعة لائحة المنح


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 8 فبراير 2017 - 10:05



موريتانيا: طلاب يدعون لمراجعة لائحة المنح
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أعلنت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس، اليوم الأربعاء، رفضها للائحة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب المنسيين من القسط الأول من المنحة، لأنها لم تشمل جميع الطلاب المنسيين من اللائحة السابقة.
 
وطالبت الرابطة في بيان لها الوزارة بصحيح الأخطاء "الفادحة" التي وردت في اللائحة، متهمة الوزارة بمواصلة "سياسة التخبط والارتجالية في الأمور الإدارية"، وفق البيان.
 
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في تسوية ملف الطلاب الممنوحين أصحاب "التمديد" والذين لم ينجزوا حتى اللحظة رسائلهم أو أطروحاتهم، واعتماد الدقة والشفافية في إصدار اللائحة حاليا وفي اللوائح المستقبلية.
 
ودعا الطلاب الوزارة إلى تسريع إجراءات صرف المنح الطلابية، ووصفوها بـ"الزهيدة"، ملوحين باللجوء إلى خيار التصعيد في حالة عدم إنصافهم.
 


الكلمات المفتاحية : تونس, طلاب, منحة


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