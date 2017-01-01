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موريتانيا: عاصفة تودي بحياة شخص وتخلف مصابين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 14 غشت 2017 - 18:50



موريتانيا: عاصفة تودي بحياة شخص وتخلف مصابين
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تسبب عاصفة رعدية، وقعت فجر اليوم الاثنين، بمنطقة وسط موريتانيا في مقتل شخص واحد وإصابة عدة أشخاص آخرين، وفق ما أكدته السلطات المحلية.
 
وبحسب المصادر الرسمية التي أكدت الخبر فإن العاصفة الرعدية وقعت في بلدة الزويرة، التابعة لمقاطعة تجكجه، بولاية تكانت وسط موريتانيا.
 
وقد أسفرت العاصفة الرعدية عن وفاة سيدة في الخمسين من العمر، وإصابة خمسة أشخاص آخرين.
 
وقال والي ولاية تكانت في تصريح للصحافة إن البلدة المذكورة شهدت تساقط كميات معتبرة من الأمطار تسببت في وفاة سيدة وجرح أشخاص آخرين، كما خلفت أضراراً مادية عديدة في المنازل.
 
واتخذت السلطات المحلية الإجراءات لإنقاذ الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى مساعدة المنكوبين.
 


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