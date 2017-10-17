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موريتانيا: عزيز يتحدث عن إيجابيات زياراته ويتعهد بحل المشاكل


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 17:56



موريتانيا: عزيز يتحدث عن إيجابيات زياراته ويتعهد بحل المشاكل
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، إن زياراته لمقاطعات نواكشوط مكنت الكثير من المواطنين البعيدين من مراكز القرار من النفاذ إلى أعلى سلطة في الدولة وطرح مشاكلهم عليها.

وأكد الرئيس الموريتاني فى تصريح للصحافة المحلية فى مقاطعة توجنين آخر محطات الزيارة أن طرح هذه المشاكل سيتيح للسلطات البحث عن حلول ناجعة وسريعة.

وشكر ولد عبد العزيز المواطنين على ما أسماه التحلى بالمسؤولية  خلال طرحهم لهذه المشاكل، التى توزعت بين البيروقراطية الادارية والنقص الحاد فى بعض الخدمات.

 وأكد ولد عبد العزيز أن الجهات المعنية ستقدم الحلول في الوقت المناسب، لكل المشاكل المطروحة سبيلا لتخفيف معاناة المواطن وتقريب المرفق العمومي منه، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الزيارة, ولد عبد العزيز
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