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موريتانيا: عزيز يترأس اجتماع المجلس الاستراتيجي للمنطقة الحرة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 أكتوبر 2017 - 17:43



موريتانيا: عزيز يترأس اجتماع المجلس الاستراتيجي للمنطقة الحرة
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ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي لمنطقة نواذيبو الحرة بنواكشوط.

وحث الرئيس الموريتاني المجلس على رفع التحديات، والشروع في المراحل التالية للمشاريع الهيكلية بعد اكتمال جميع دراساتها.

وقال رئيس المنطقة الحرة لنواذيبو محمد ولد الداف فى تصريح عقب الاجتماع إنه "أطلع المجلس على حصيلة ما تم القيام به إلى اليوم على طريق إنشاء قطب اقتصادي تنافسي في نواذيبو".
 
وأضاف ولد الداف إن المجلس سجل المجلس ارتياحه للحركية الاقتصادية والتحول الذي بدأت نواذيبو تعرفه، منذ إنشاء المنطقة الحرة.

وحضر الاجتماع، الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزيرا الاقتصاد والمالية والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة.


الكلمات المفتاحية : المنطقة الحرة, عزيز, نوذيبو
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