موريتانيا: عزيز يدشن مركزا لتنمية الإبل بنواكشوط



دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء المركز الموريتاني لتنمية الإبل في مقاطعة الرياض جنوبي نواكشوط على طريق الرابط بين العاصمة، وروصو.



وتختص المنشأة وفقا للقائمين عليها بتحسين سلالات الإبل مما سينعكس إيجابا على إنتاج الحليب وتوفير فرص العمل خصوصا للنساء والحد من الفقر.



واطلع ولد عبد العزيز من القائمين على المنشأة حول أهداف هذا المشروع الذي من شأنه التحسين الوراثي لإنتاج الإبل من خلال نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي وزيادة وتنويع الانتاج الحيواني.



وأكدت وزيرة البيطرة فاطم فال بنت اصوينع أن السنوات الأخيرة شهدت ما وصفته بالتطور فى اكتشاف بعض الخصائص الفيسيولوجية الفريدة التي تتمتع بها الإبل مشيرة إلى من النادر دراسة هذه الخصائص في المناهج التعليمية في كليات البيطرة، على حد تعبيرها.



وأبرزت منت اصوينع أن هذا المركز يعد إضافة نوعية لما سمتها الجهود التي بذلتها الحكومة في إطار برنامج تحسين سلالات الأبقار المحلية بإنشاء ست مزارع نموذجية والسابعة قيد الإنجاز في ولاية كيديماغا.



وأنشئ هذا المركز وفقا للوزيرة بتمويل ذاتي من الدولة بلغ مليار أوقية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة.



ويهدف إلى زيادة المواليد والأوزان وسرعة النمو وغيرها من الصفات الاقتصادية الهامة التي من شأنها ان تؤدي الى تحسين إنتاجية الإبل وتوفير مصادر غذائية إضافية إضافة إلى تطوير وسائل تصنيع الأعلاف وإيجاد وسائل نقل لاستجلاب المخلفات الزراعية.



