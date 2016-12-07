الماء والكهرباء يتصدران مطالب عمدة الرياض أمام الرئيس

موريتانيا: عزيز يدشن مركزا لتنمية الإبل بنواكشوط

السنغال: الرئاسة التركية تلحق مدارس غولن بأوقافها

مخاوف أممية إزاء تزايد العنف وسط الكونغو

حزب موريتاني يهنئ معارضة غامبيا ورئيسها المنتخب

نيجيريا: طائرات باكستانية وروسية تواجه بوكوحرام

الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من نظيره السنغالي

ثلاثة أكواب من القهوة قد تحميك من "الخرف"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الماء والكهرباء يتصدران مطالب عمدة الرياض أمام الرئيس https://t.co/wWaU5fsiaU
الاربعاء 7 ديسمبر - 13:53
Sahara Media Agency : موريتانيا: عزيز يدشن مركزا لتنمية الإبل بنواكشوط https://t.co/otjjA8LKq0
الاربعاء 7 ديسمبر - 13:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: عزيز يدشن مركزا لتنمية الإبل بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 ديسمبر 2016 - 11:51



موريتانيا: عزيز يدشن مركزا لتنمية الإبل بنواكشوط
مواضيع ذات صلة

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء المركز الموريتاني لتنمية الإبل في مقاطعة الرياض جنوبي نواكشوط على طريق الرابط بين العاصمة، وروصو.

وتختص المنشأة وفقا للقائمين عليها بتحسين سلالات الإبل مما سينعكس إيجابا على إنتاج الحليب وتوفير فرص العمل خصوصا للنساء والحد من الفقر.

واطلع ولد عبد العزيز من القائمين على المنشأة حول أهداف هذا المشروع الذي من شأنه التحسين الوراثي لإنتاج الإبل من خلال نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي وزيادة وتنويع الانتاج الحيواني.
 
وأكدت وزيرة البيطرة  فاطم فال بنت اصوينع أن السنوات الأخيرة شهدت ما وصفته بالتطور فى اكتشاف بعض الخصائص الفيسيولوجية الفريدة التي تتمتع بها الإبل مشيرة إلى من النادر دراسة هذه الخصائص في المناهج التعليمية في كليات البيطرة، على حد تعبيرها.
 
وأبرزت منت اصوينع أن هذا المركز يعد إضافة نوعية لما سمتها الجهود التي بذلتها الحكومة في إطار برنامج تحسين سلالات الأبقار المحلية بإنشاء ست مزارع نموذجية والسابعة قيد الإنجاز في ولاية كيديماغا.

وأنشئ هذا المركز وفقا للوزيرة بتمويل ذاتي من الدولة بلغ مليار أوقية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة.

ويهدف إلى زيادة المواليد والأوزان وسرعة النمو وغيرها من الصفات الاقتصادية الهامة التي من شأنها ان تؤدي الى تحسين إنتاجية الإبل وتوفير مصادر غذائية إضافية إضافة إلى تطوير وسائل تصنيع الأعلاف وإيجاد وسائل نقل لاستجلاب المخلفات الزراعية.

 


الكلمات المفتاحية : الإبل, السلالات, المواشي, مزارع


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة