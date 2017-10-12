موريتانيا: عزيز يلتقي مبعوثا خاصا من الرئيس الجزائري



التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بنواكشوط وزير الخارجية و التعاون الدولي الجزائري عبد القادر مساهل.



وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري في تصريح للصحافة عقب اللقاء إنه تطرق الحديث حول العلاقات التي تربط الجزائر بموريتانيا، معبرا عن سعادته بالنتائج التي تم الحصول عليها منذ اجتماع الدورة 18 للجنة العليا المشتركة للتعاون في الجزائر في دجنبر 2016.



وأضاف الوزير بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح معرض دائم للمنتوجات الجزائرية الموريتانية، وفتح معبر حدودي يربط بين تيندوف وازويرات، مؤكدا أنه ستكون له انعكاسات ايجابية لتعزيز العلاقات بين الدولتين.



وأشار إلى أنه تطرق مع ولد عبد العزيز إلى الوضع في المنطقة سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والهجرة السرية "وهي قضايا تحتاج لتنسيق أكثر بين دول المنطقة وهو ما يدخل في اطار تعزيز الامن بين بلداننا"، وفق تعبيره.

