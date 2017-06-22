موريتانيا: علاقاتنا بإيران ليست على حساب الخليج



قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إن العلاقات التي تقيمها مع إيران لن تكون على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.



جاء ذلك خلال حديث الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ في مؤتمر صحفي مساء اليوم للتعليق على مجلس الوزراء.



وكان الوزير الموريتاني يرد على سؤال لأحد الصحفيين حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنواكشوط الاثنين الماضي، وتأثيرها على العلاقات الموريتانية-الخليجية.



وقال ولد الشيخ في رده على السؤال إنه "رغم العلاقات التي تربطنا بدول الخليج، فموريتانيا لها علاقات دبلوماسية مع إيران كما هو الحال بالنسبة لأغلب دول الخليج".



وأضاف الوزير الموريتاني: "بالتالي فإن موريتانيا تستقبل وزير خارجية إيران، أو أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية معها، ولكن ليس على حساب علاقاتها مع دول أخرى"، وفق تعبيره.



وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، التي تتهم من طرف دول خليجية أخرى بالتقارب مع إيران ورعاية الإرهاب.

