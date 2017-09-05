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موريتانيا: عودة أعضاء مجلس الشيوخ للاعتصام أمام المبنى


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 11:52



موريتانيا: عودة أعضاء مجلس الشيوخ للاعتصام أمام المبنى
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اعتصم أعضاء من مجلس الشيوخ ،الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني أمام مبنى المجلس الذى تم حله ، بعد أن تم منعهم من طرف الحراس من الدخول ، معلنين رفضهم لنتائج الاستفتاء ، الذى تم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية .

وجدد الشيوخ  اليوم الثلاثاءرفضهم لنتائج الاستفتاء ، الذى وصفوه ب"العبثي" ، مشيرين إلى أنهم كانوا فى عطلة وعادوا اليوم لمزوالة نشاطهم البرلماني بشكل طبيعي .

ويقود الإضراب شيخ مقاطعة بومديد السناتور الشيخ ولد حننه ، رفقة بعض الشيوخ ، الذين أكدوا أنهم لن يغادروا المبنى.

وكان مجلس الشيوخ قد أسقط التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة ، بعد ان وافقت عليها الجمعية الوطنية ، ولكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ، الذى مرر التعديلات بنسبة 85 % تقريبا.


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, موريتانيا. أزمة
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