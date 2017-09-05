موريتانيا: عودة أعضاء مجلس الشيوخ للاعتصام أمام المبنى





اعتصم أعضاء من مجلس الشيوخ ،الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني أمام مبنى المجلس الذى تم حله ، بعد أن تم منعهم من طرف الحراس من الدخول ، معلنين رفضهم لنتائج الاستفتاء ، الذى تم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية .



وجدد الشيوخ اليوم الثلاثاءرفضهم لنتائج الاستفتاء ، الذى وصفوه ب"العبثي" ، مشيرين إلى أنهم كانوا فى عطلة وعادوا اليوم لمزوالة نشاطهم البرلماني بشكل طبيعي .



ويقود الإضراب شيخ مقاطعة بومديد السناتور الشيخ ولد حننه ، رفقة بعض الشيوخ ، الذين أكدوا أنهم لن يغادروا المبنى.



وكان مجلس الشيوخ قد أسقط التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة ، بعد ان وافقت عليها الجمعية الوطنية ، ولكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ، الذى مرر التعديلات بنسبة 85 % تقريبا.