موريتانيا: عودة مواطن أنقذه الجيش من عصابة بأفريقيا الوسطى



عاد مساء أمس الخميس إلى نواكشوط المواطن الموريتاني محمد لغظف ولد اسليمان قادما من جمهورية افريقيا الوسطى بعد إنقاذه وموريتانيين آخرين ،من هجوم نفذته عصابات مسلحة منذ أيام.



وأنقذت كتيبة من الجيش الموريتاني تشارك فى حفظ السلام بأفريقيا الوسطى الموريتانيين الثلاثة من هجوم مسلح بمدينة دمبي.



وقادت الكتيبة عملية البحث عن الموريتانيين بعد الإعلان عن اختفائفهم فى منطقة ديمبي المضطربة أمنيا قبل أن أن تنقلهم إلى مقرها ببمباري.



واستعفت الكتيبة وفقا للوكالة الرسمية محمد لغظف من إصاباته بطلق ناري خلال هجوم العصابة قبل نقله يوم أمس إلى موريتانيا بينما فضل رفيقاه البقاء.

