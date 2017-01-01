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موريتانيا: فتاة تحصد أعلى معدل فى العلوم فى تاريخ "الباكلوريا "


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 21:58



موريتانيا: فتاة تحصد أعلى معدل فى العلوم فى تاريخ "الباكلوريا "
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حصلت الطالبة الموريتانية أميمة منت محمد ينج على19.88فى مادة العلوم الطبيعية ، وهي أعلى نتيجة تحققت فى المادة ، فى تاريخ "الباكلوريا" .

وتمكنت الطالبة منت محمد ينج (18 سنة) من تحقيق أعلى نتيجة فى تاريخ الباكلوريا ، شعبة العلوم الطبيعية ، بالإضافة إلى  أعلى معدل توجيهي فى الشعبة العلمية وهو  17.97.

وحصلت الفتاة على 16 فى مادة الفيزياء و 17,75 فى مادة الرياضيات ، وبلغ معدلها العام 15,66 .

من جهة أخرى ،ارتفعت نسبة النجاح في شعبة العلوم من 5.66% في سنة 2016 الي نسبة 9.46% سنة 2017 في الدورة العاية ويأتي ارتفاع نسبة النجاح في شعبة العلوم ليؤكد الأثر الايجابي لجائزة رئيس الجمهورية على الشعب العلمية، وفق وزارة التهذيب الوطني.

و ارتفعت نسبة النجاح في شهادة الباكلوريا في الدورة العادية من 6.4% سنة 2016 الي 8.7% سنة 2017 وكان هذا الارتفاع ناتجا عن تحسن نسبة النجاح في المواد العلمية وكذلك في مدارس الامتياز.


الكلمات المفتاحية : باكلوريا ، علوم, مجتمع, موريتانيا
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