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موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 11 سبتمبر 2016 - 16:34



موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى
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شكلت وزارة البيطرة الموريتانية سبع فرق خاصة، وذلك بهدف تفتيش المسالخ ومحلات اللحوم في العاصمة نواكشوط خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وقد تم توزيع هذه الفرق في مسالخ تنويش والحي الساكن والميناء، كما تم وضع نقاط للتفتيش الصحي للحوم في لكصر عند محطة الكهرباء ولدى ملتقى الطرق بالمعرض وملتقى طرق "ناسي"، وقبالة الخزان المائي في مقاطعة الميناء وفي حي توجنين.
 
وأعلن عن تشكيل هذه الفرق خلال اجتماع عقده اليوم الأحد وزير البيطرة فاطمه فال بنت أصوينع، في مباني المندوبية الجهوية للبيطرة على مستوى نواكشوط، مع المندوبين الجهويين في ولايات نواكشوط الثلاث، ومدير شركة مسالخ نواكشوط.
 
ودعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى تعزيز عمليات التفتيش البيطري للحوم الحمراء أيام عيد الأضحى المبارك، وطالبت كافة الاطباء البيطريين بالعمل من أجل دعم المندوبيات الجهوية للبيطرة لضمان سلامة صحة اللحوم.

وكانت الوزارة قد كثفت عمليات التفتيش الصحي للمواد الغذائية من أصل حيواني، خلال الأشهر الماضية، ولكنها ركزت عمليات التفتيش في أيام عيد الفطر المبارك.
 


الكلمات المفتاحية : أضاحي, بيطرة, تفتيش, لحوم


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