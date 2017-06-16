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موريتانيا: فرنسا تدعم صحة الأم والطفل بملياري أوقية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 17:52



موريتانيا: فرنسا تدعم صحة الأم والطفل بملياري أوقية
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وقعت موريتانيا اليوم الجمعة مع فرنسا اتفاقية منحة متعلقة بتمويل مشروع دعم صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، بغلاف مالي وصل إلى مليارين من الأوقية .

وستمكن الاتفاقية بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الوكالة الرسمية) من الرفع من نوعية ومستوى الاستفادة من العلاجات الطبية لصالح الأم والأطفال حديثي الولادة في ولاية العصابة التي حددت من طرف وزارة الصحة الموريتانية لتكون منطلق تنفيذ هذا المشروع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودرياه خلال توقيع الاتفاقية بنواكشوط، إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مبادرة فرنسية تهدف إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة من خلال الرفع من مستوى العلاجات الطبية في عشر دول من إفريقيا والكاريبي .

وأضاف الوزير الفرنسي أن الاتفاقية تؤكد استمرار الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المنظومة الصحية الموريتانية الهادفة إلى تخفيض تكاليف العلاجات الطبية في مختلف المراكز الصحية بالبلاد، "و في هذا الإطار قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية سنة 2015 دعما للقطاع الصحي لموريتاني قدره 7 مليون أورو منها 2 مليون أورو دعم مقدم من طرف الاتحاد الأوربي" بحسب تعبير الوزير.

من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي إن هذه الهبة ستساعد في تعميم برنامج التكلفة الجزافية ليشمل 75 مركزا صحيا جديدا على مستوى الحوضين وتجهيز 12 مركزا صحيا على مستوى ولاية العصابة، وإعادة تأهيل مركزين صحيين في مدينتي كرو، وبومديد، واقتناء سيارات إسعاف لصالحهما، مضيفا أن جزءا من هذه الهبة سيخصص لدعم لامركزية النظام الصحي ولتنمية المصادر البشرية، وإنجاز العديد من التقييمات والدراسات .

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي فيما وقعها عن الجانب الفرنسي وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان أيف لدرياه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية اليونل يوندو.
 


الكلمات المفتاحية : الأم, الصحة, الطفل, دعم
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