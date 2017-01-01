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الخميس 17 غشت - 21:33
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موريتانيا: فقدان ثمانية بحارة بعد غرق قاربهم


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 غشت 2017 - 19:24



موريتانيا: فقدان ثمانية بحارة بعد غرق قاربهم
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أعلن في العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، اليوم الخميس، عن فقدان ثمانية بحارة غرق قاربهم قبالة شواطئ المدينة مساء أمس الأربعاء، ولم تفض عمليات البحث عن العثور عليهم.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن قارب البحارة اصطدم ليل الأربعاء/الخميس بسفينة كبيرة على بعد مائة ميل من شواطئ نواذيبو، مما أدى إلى غرق القارب.
 
وأكدت مصادر محلية للمراسل أن حادث الغرق أسفر عن فقدان طاقم قارب الصيد المكون من ثمانية أشخاص من ضمنهم ثلاثة أخوة.
 
وأضاف مراسل "صحراء ميديا" أن أهالي البحارة المفقودين طالبوا السلطات الموريتانية بالكشف عن مصير أبنائهم بشكل فوري وعاجل، ودعوا خفر السواحل الموريتاني إلى التدخل والقيام بمهامه من أجل البحث عن البحارة.
 


الكلمات المفتاحية : بحار, صيادين, قارب
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