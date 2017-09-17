موريتانيا في المركز 129 عالميا على مؤشر الرأسمال البشري

احتلت موريتانيا المركز 129 عالميا في ترتيب مؤشر الرأسمال البشري، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من أصل 130 دولة شملها تصنيف سنة 2017.



ويهتم مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي بدراسة أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي القدرة، والتنمية، والانتشار، والمعرفة.



وكشف التقرير عن تطوير 62 في المائة من رأس المال البشري عالميا حتى الآن، فيما طورت 25 دولة فقط، حوالي 70 في المائة أو أكثر من رأسمالها البشري. ويقاس أداء البلدان، أيضا، عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: صفر – 14 سنة، 15 – 24 سنة، 25 – 54 سنة، 55 – 64 سنة، و65 سنة فأكثر.



وفي دول المغرب العربي احتلت كلّ من الجزائر، وتونس المركز ين 112، و115، فيما جاءت المغرب في المرتبة 118 .



أما في منطقة الشرق الأوسط ، فقد جاءت دولة الإمارات العربية في المركز 45، متصدرة دول المنطقة، فيما حلت البحرين في المركز 47.



عالميا تصدرت النرويج الترتيب، تبعتها فنلندا ،وجاءت سويسرا في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصاديات الكبرى، مثل الولايات المتحدة التي حلت في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.