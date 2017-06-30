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موريتانيا: قائدة قوة "برخان" الفرنسية فى القصر الرئاسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 30 يونيو 2017 - 12:07



موريتانيا: قائدة قوة "برخان" الفرنسية فى القصر الرئاسي
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أجرى الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات مع افرانسوا اكزافييراس قائد قوة برخان الفرنسية الناشطة  في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية .

واستقبل ولد عبد العزيز قائد قوات برخان رفقة قائد الأركان العامة للجيوش محمد ولد الشيخ محمد أحمد، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

وجرت المقابلة بحضور اللواء البحري محمد شيخنا الطالب مصطف قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ، وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا جويل مايير، والمقدم الوي الين كومك الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في نواكشوط .

وتأتي هذه الزيارة قبل يومين من انعقاد قمة رؤساء دول الساحل،" النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا"، بمالي ويتوقع أن تتمخض هذه القمة عن نشر قوة من آلاف الجنود في منطقة الساحل الصحراوية التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة التنظيمات المسلحة والمهربين.

وتهدف القوة التي اعتمدتها الأمم المتحدة إلى تشكيل وحدات مدربة خصيصا بحلول نهاية العام كي تعمل مع القوات الفرنسية في المناطق المعروف أن الجماعات المسلحة تنشط فيها.
 


الكلمات المفتاحية : الساحل, برخان, عزيز, فؤنسا, موريتانيا
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