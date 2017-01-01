موريتانيا: قادة المعارضة يحكون تفاصيل قمع الشرطة لهم



قال عدد من قادة المعارضة الموريتانية، مساء الأربعاء، إن الشرطة كانت "وحشية" في قمعها لمظاهراتهم الرافضة لتعديل الدستور، واتهموا عناصر الشرطة باستهداف رؤساء الأحزاب ومحاولة إلحاق أضرار جسدية بالغة بهم.



وكانت الشرطة الموريتانية قد فرقت مظاهرات دعت لها الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية الرافضة لتعديل الدستور، ولكن الأمن قال إنها "غير مرخصة".



واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات والعصي لتفريق المتظاهرين الذين كان يتقدمهم عدد من زعماء المعارضة، من ضمنهم أحمد ولد داداه وجميل منصور ويحيى ولد أحمد الوقف، وعدة زعامات أخرى.



وبحسب ما أكدته المصادر فإن الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة جميل منصور، ونائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد محمود ولد لمات أصيبا في الزند والذراع وتم وضع الجبيرة لهما، كما تعرض رئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف لإصابة في الساق، وذلك خلال قمع مظاهرة بمقاطعة السبخة.



وأشارت نفس المصادر إلى أن عدداً قليلاً من أنصار المعارضة كان حاضراً عندما بدأت الشرطة في تفريقهم، ولكن قادة المعارضة رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة لتحدث صدامات سريعة بين الطرفين.



من جهة أخرى تعرضت مظاهرة المعارضة في مقاطعة عرفات للقمع على يد الشرطة، مما أسفر عن إصابة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده بحالة إغماء واختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.



الضرب على الوجه

جميل منصور في تصريح لـ"صحراء ميديا" قال إنهم بعد وصولهم مباشرة إلى مقاطعة السبخة "تفاجأوا بالهجوم الذي قام به عناصر الشرطة، ومن دون سابق إنذار".



وأضاف ولد منصور: "لقد فوجئنا بأن الشرطة انهالت علينا بالضرب المبرح"، مشيراً إلى أنه كان هنالك استهداف واضح بالضرب على الرأس والوجه، وقال: "حاولنا الدفاع عن وجوهنا ما تسبب في إصابات قوية في الأيدي والأذرع".



وقال ولد منصور إنه بعد وصوله إلى المستشفى خضع لتشخيص ومعاينة طبية أكدت أن إصابته "لم تصل لدرجة الكسر" ولكنها تتطلب وضع "جبيرة طبية" على كامل الذراع.



الإشعار يكفي



ولد منصور الذي يرأس حزب التجمع الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر حزب معارض تمثيلاً في البرلمان الموريتاني، قال إن حزب تكتل القوى الديمقراطية قام بإشعار السلطات بالمسيرة في الوقت القانوني.



وأضاف ولد منصور أن "السلطات الإدارية اتصلت هاتفياً لتقول إن المسيرة غير مرخصة، ولكن حزب التكتل طلب رداً مكتوباً، لكن السلطات رفضت ذلك".



وخلص ولد منصور إلى القول إن المعارضة "اعتبرت أن الإشعار يكفي" لتنظيم مسيرة سلمية، وفق ما تشير إلى ذلك المساطر القانونية في البلاد.

