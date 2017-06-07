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الثلاثاء 6 يونيو - 23:30
Sahara Media Agency : هكذا بررت #موريتانيا قطع العلاقات مع #قطر https://t.co/CUCA6fm61z
الثلاثاء 6 يونيو - 23:14
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موريتانيا: قانون جديد لحماية البيانات الشخصية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 02:15



مجلس الشيوخ - أرشيف
مجلس الشيوخ - أرشيف
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صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، مطالبين بالإسراع في وضع مدونة شاملة تنظم حماية البيانات الشخصية.
 
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار جا ملل، الي ذي مثل الحكومة في جلسة الشيوخ، إن مشروع القانون، يعتبر جزءا من منظومة قانونية تعكف الوزارة على إعدادها.
 
وأوضح الوزير في كلمته أمام الشيوخ إن الهدف من هذه المنظومة القانونية هو "مسايرة التطور الحاصل في مجال المعالجة الرقمية للبيانات ذات الطابع الشخصي".
 
وأضاف الوزير أن اكتمال هذه المنظومة سيتم بموجبه إنشاء سلطة تنظيمية مكلفة بمعالجة البيانات الرقمية ذات الطابع الشخصي.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, حماية, قانون
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