موريتانيا: قانون جديد لحماية البيانات الشخصية



صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، مطالبين بالإسراع في وضع مدونة شاملة تنظم حماية البيانات الشخصية.



وقال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار جا ملل، الي ذي مثل الحكومة في جلسة الشيوخ، إن مشروع القانون، يعتبر جزءا من منظومة قانونية تعكف الوزارة على إعدادها.



وأوضح الوزير في كلمته أمام الشيوخ إن الهدف من هذه المنظومة القانونية هو "مسايرة التطور الحاصل في مجال المعالجة الرقمية للبيانات ذات الطابع الشخصي".



وأضاف الوزير أن اكتمال هذه المنظومة سيتم بموجبه إنشاء سلطة تنظيمية مكلفة بمعالجة البيانات الرقمية ذات الطابع الشخصي.

