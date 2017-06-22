موريتانيا: قانون لحماية البيانات الشخصية





صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس ، على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، من خلال استحداث سلطة مكلفة بحماية تلك البيانات.



وقال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال جا مختار ملل، في مداخلته أمام النواب، إن العالم الرقمي شهد تطورا هائلا خلال العقود الأخيرة ، الأمر الذي جعل مواكبة هذا التطور بالتشريعات المناسبة في أي بلد من بلدان العالم، أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، حسب تعبيره.



وأوضح أن مشروع القانون الحالي يهدف، بالأساس، إلى وضع إطار معياري ومؤسسي ملائم لتنظيم هذا الميدان وحماية خصوصيات الأفراد و حفظ الأمن العام وحقوق المواطنين و تحديد الشروط والقواعد المنظمة للقيام بأي شكل من أشكال معالجة البيانات الشخصية وضمان أمن وسرية معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي،



ويتكون النص من سبعة فصول تحتوي على 100 مادة، يضع تعريفات لمفاهيم متعلقة بهذا الميدان ويتناول المبادئ الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات ذات الطابع الخاص والإجراءات المسبقة لمعالجتها والالتزامات المتعلقة بشروط تلك المعالجة والحقوق المخولة للأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم، كما يتعرض للتنظيم الموريتاني في مجال حماية البيانات الشخصية، بالإضافة لأحكام انتقالية وختامية.



وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الحالي يستحدث سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تخضع لوصاية الوزير الأول وأعضاؤها محلفون، مشيرا إلى أنه يأتي بعد اعتماد قانونين آخرين يتعلقان بقانون مجتمع المعلومات الموريتاني (م م م) والقانون المتعلق بالجريمة السبرانية.

