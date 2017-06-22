تعيين وكيل الجمهورية المقال فى منصب بوزارة العدل

موريتانيا: قانون لحماية البيانات الشخصية

وزير الخارجية يحاضر حول المقاربة الأمنية الموريتانية

السيسي يشيد بتجربة منظمة استثمار نهر السينغال

ماكرون يدعو المسلمين إلى محاربة الإرهاب

ثغرة بـ"واتساب"تتجسس على محادثاتك!

موريتانيا : تسليم جوائز مسابقة الرئيس لحفظ القرآن

ازويرات: بعثة لتحضير مباراة موريتانيا وليبيريا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : موريتانيا: قانون لحماية البيانات الشخصية https://t.co/D9CuSjDqfN
الخميس 22 يونيو - 19:39
Sahara Media Agency : بعد إقالته على خلفية مشكلة مع امن الطرق https://t.co/Yx5gIQxzp6
الخميس 22 يونيو - 19:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: قانون لحماية البيانات الشخصية


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 22 يونيو 2017 - 17:03



موريتانيا: قانون لحماية البيانات الشخصية
مواضيع ذات صلة

 
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس ، على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، من خلال استحداث سلطة مكلفة بحماية تلك البيانات.
 
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال  جا مختار ملل، في مداخلته أمام  النواب، إن العالم الرقمي  شهد تطورا هائلا خلال العقود الأخيرة ، الأمر الذي جعل مواكبة هذا التطور بالتشريعات المناسبة في أي بلد من بلدان العالم، أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، حسب تعبيره.
 
وأوضح أن مشروع القانون الحالي يهدف، بالأساس، إلى وضع إطار معياري ومؤسسي ملائم لتنظيم هذا الميدان وحماية خصوصيات الأفراد و حفظ الأمن العام وحقوق المواطنين و تحديد الشروط والقواعد المنظمة للقيام بأي شكل من أشكال معالجة البيانات الشخصية وضمان أمن وسرية معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي،
 
ويتكون النص  من سبعة فصول تحتوي على 100 مادة، يضع تعريفات لمفاهيم متعلقة بهذا الميدان ويتناول المبادئ الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات ذات الطابع الخاص والإجراءات المسبقة لمعالجتها والالتزامات المتعلقة بشروط تلك المعالجة والحقوق المخولة للأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم، كما يتعرض للتنظيم الموريتاني في مجال حماية البيانات الشخصية، بالإضافة لأحكام انتقالية وختامية.
 
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الحالي يستحدث سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تخضع لوصاية الوزير الأول وأعضاؤها محلفون، مشيرا إلى أنه يأتي بعد اعتماد قانونين آخرين يتعلقان بقانون مجتمع المعلومات الموريتاني (م م م) والقانون المتعلق بالجريمة السبرانية.
 


الكلمات المفتاحية : قانون, موريتانيا, يرلمان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة