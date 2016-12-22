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موريتانيا: قانون يجرم العنف القائم على النوع


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 16:45



موريتانيا: قانون يجرم العنف القائم على النوع
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صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الخميس،على مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف القائم على النوع .
 
وقال وزيرالعدل  ابراهيم ولد داداه في تقديمه لمشروع القانون إن السلطات العمومية حريصة على إعطاء البلد تشريعا شاملا وعصريا متماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان عموما، وحقوق المرأة والطفل خصوصا.
 
وأضاف أن العنف الذي تتعرض له النساء يستدعي القيام بجهود لمحاربته بجميع أشكاله من إغتصاب وتحرش جنسي وضرب وجرح وشتم وتخويف للأطفال وهوالشيئ الذي دفع بإنشاء هذا القانون لوضع العقوبات المناسبة له.
 
وبين الوزير تطابق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية حيث كان موضع بحث ونقاش من العلماء والأئمة والمجتمع المدني والمدافعين عن المرأة، وفق تعبيره.
 
وأشار الى الفصول الخمسة التي يتضمنها مشروع القانون، حيث يعنى الفصل الأول بالأحكام العامة ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرئم الجنسية ضد النساء، ويبرزالثالث الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء فيما يتناول الرابع الوقاية وينظم الخامس التكفل بالضحايا.


الكلمات المفتاحية : العنف, قانون, مجلس الشيوخ


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