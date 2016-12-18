موريتانيا: قتيلان في اصطدام قطار بعربة للصيانة



قتل شخصان وأصيب آخرون في حادث اصطدام قطار نقل معادن الحديد الخام، بولاية تيرس الزمور في الشمال الموريتاني، مع عربة لصيانة السكة الحديدية.



الحادث الذي وصف بالبشع وقع مساء اليوم السبت، بالقرب من مدينة افديرك، 30 كيلومتراً من مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور.



وقال مراسل "صحراء ميديا" إن الحادث وقع بعد اصطدام قطار نقل خام الحديد بعربة تعمل على صيانة ورقابة السكة الحديدية، تابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).



وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى التابع للشركة المعدنية في ازويرات، فيما لم تعلن حتى الآن عن هويات القتلى ولا الجرحى.

