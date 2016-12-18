موريتانيا: قتيلان في اصطدام قطار بعربة للصيانة

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

ندوة علمية حول مئوية الشيخ محمد محمود ولد التلاميد

مقتل 12 عسكريا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو

بعثة افريقية لحقوق الإنسان تزور منشآت تأهيلية بنواكشوط

المخابرات الأمريكية: روسيا تدخلت في انتخاب ترامب

موريتانيا تهنئ قطر بمناسبة عيدها الوطني

انطلاق النسخة السادسة من مهرجان تراث الصيد البحري

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية https://t.co/RNEsr6g39K
السبت 17 ديسمبر - 19:38
Sahara Media Agency : ندوة علمية حول مئوية الشيخ محمد محمود ولد التلاميد https://t.co/6l58ueR0ou
السبت 17 ديسمبر - 19:02
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: قتيلان في اصطدام قطار بعربة للصيانة


ازويرات - صحراء ميديا
الاحد 18 ديسمبر 2016 - 01:40



موريتانيا: قتيلان في اصطدام قطار بعربة للصيانة
مواضيع ذات صلة

قتل شخصان وأصيب آخرون في حادث اصطدام قطار نقل معادن الحديد الخام، بولاية تيرس الزمور في الشمال الموريتاني، مع عربة لصيانة السكة الحديدية.
 
الحادث الذي وصف بالبشع وقع مساء اليوم السبت، بالقرب من مدينة افديرك، 30 كيلومتراً من مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" إن الحادث وقع بعد اصطدام قطار نقل خام الحديد بعربة تعمل على صيانة ورقابة السكة الحديدية، تابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
 
وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى التابع للشركة المعدنية في ازويرات، فيما لم تعلن حتى الآن عن هويات القتلى ولا الجرحى.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, حادث, قطار


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة