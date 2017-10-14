موريتانيا: قرض بقيمة 7 مليارت لتمويل كهرباء بولنوار

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وشكر وزير الاقتصاد والمالية الصندوق على ما وصفه ب"الدعم السخي الذي يقدمه لبلادنا في مختلف الميادين وخصوصا في قطاع الطاقة"

وفى السياق ذاته عرض وزير الاقتصاد والمالية إصلاحات قال إن موريتانيا نفذتها، وحققت نتائج في المجال الاقتصادي والمالي مبرزا جهود حكومته فى إعداد إطار قانوني وتسهيلات من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع وترقية القطاع الخاص والشراكة بين القطاع العام و الخاص، وفق تعبيره.

بدوره، قال مدير إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية إن مؤسسته مستعدة لتمويل "المشاريع في القطاعات الإنتاجية ودعم البنك المركزي والقطاع المصرفي من أجل ترقية الصيرفة ومنظومة تمويلات المشاريع التجارية الخاص