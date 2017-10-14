موريتانيا: قرض بقيمة 7 مليارت لتمويل كهرباء بولنوار

وقعت موريتانيا وصندوق أوبك للتنمية اليوم السبت علي اتفاقية تمويل يقدم الصندوق من خلالها قرضا يناهز 7 مليارات أوقية من أجل تمويل إضافي لمشروع محطة الطاقة الهوائية في بلنوار.
ووقع الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي اليوم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين، مع سليمان بن جاسر الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي للصندوق.
وشكر وزير الاقتصاد والمالية الصندوق على ما وصفه ب"الدعم السخي الذي يقدمه لبلادنا في مختلف الميادين وخصوصا في قطاع الطاقة".
وفى السياق ذاته عرض وزير الاقتصاد والمالية إصلاحات قال إن موريتانيا نفذتها، وحققت نتائج في المجال الاقتصادي والمالي مبرزا جهود حكومته فى إعداد إطار قانوني وتسهيلات من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع وترقية القطاع الخاص والشراكة بين القطاع العام و الخاص، وفق تعبيره.
بدوره، قال مدير إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية إن مؤسسته مستعدة لتمويل "المشاريع في القطاعات الإنتاجية ودعم البنك المركزي والقطاع المصرفي من أجل ترقية الصيرفة ومنظومة تمويلات المشاريع التجارية الخاص